In Pirati dei Caraibi 6 un ruolo per Johnny Depp?

Dopo le controversie tra Johnny Depp e la Disney che aveva tagliato i rapporti con lui, secondo un insider l'attore potrebbe tornare in Pirati dei Caraibi 6, anche se non da protagonista.

Sembra strano, dopo le note vicende, tornare a parlare di Johnny Depp in relazione al franchise di Pirati dei Caraibi, che l'attore ha portato al successo col personaggio di Jack Sparrow, conquistando nuovi e giovanissimi fan. La Disney lo aveva infatti rapidamente scaricato dopo le denunce di Amber Heard e prima del processo conclusosi a favore di Depp, che dal canto suo aveva detto di non essere più interessato a lavorare con lo Studio. Ma a sentire il noto esperto di scoop Daniel Richtman, alias Daniel RPK, potrebbe essersi aperto uno spiraglio per un'apparizione dell'attore nel previsto reboot Pirati dei Caraibi 6.

Johnny Depp apparirà in Pirati dei Caraibi 6?

A quanto pare la Disney, ora che la reputazione di Johnny Depp è salva, l'attore sembra tornato in forma ed è impegnato anche come regista, ci terrebbe moltissimo a riaverlo, ovviamente per un piccolo ruolo, in PIrati dei Caraibi 6. A parlare per primo della possibilità, che non sembrava nemmeno tale, era stato a fine 2022 il produttore Jerry Bruckheimer, che disse all'Associated Press di stare lavorando su un potenziale ritorno di Depp al franchise. L'ultimo film con un grosso Studio per Depp è stato Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, del 2018, prima di essere sostituito da Mads Mikkelsen nel sequel. Non conosciamo le fonti di Daniel RPK ma siamo certi che a molti fan farebbe piacere rivedere Jack Sparrow, anche solo di passaggio, nel nuovo film dei Pirati dei Caraibi, il sesto, su cui lo scorso febbraio sono circolate voci, sempre messe in giro da Richtman, che per il film sarebbe stata scelta una protagonista femminile, individuata nell'attrice Ayo Edebiri. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla Disney.