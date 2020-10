In omaggio al grande Ugo Tognazzi il 27 ottobre la programmazione speciale di Sky e Cine34

News Cinema

30 anni fa, il 27 ottobre 1990, moriva Ugo Tognazzi, uno dei più grandi interpreti del cinema italiano. Sky e Cine34 dedicano l'intera programmazione del giorno a questo straordinario attore.

Quanto ci manca Ugo Tognazzi! 20 anni fa, agli albori della gloriosa Comingsoon Television gli dedicammo un lungo servizio in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa. Oggi sembra impossibile ma di anni ne sono passati altri 20 e ogni volta che ritroviamo Tognazzi in qualche film scopriamo nuove sfumature e preziosità nei suoi personaggi, nei tanti film che ha interpretato e diretto, cambiando ogni volta volto e regalandoci performance che tutti adoriamo. Fortunatamente la ricorrenza non passerà sotto silenzio perché il 27 ottobre due emittenti, una a pagamento e l'altra gratuita sul digitale terrestre, Sky e Cine34, gli dedicano il palinsesto della giornata.

I film di Ugo Tognazzi in programmazione su Sky

Sky dedica all'attore, regista, comico e sceneggiatore una maratona composta da 10 pellicole che lo vedono protagonista, un documentario e una puntata extralarge di 100X100Cinema, tutto in onda sin dal mattino su Sky Cinema Due, anche on demand e in streaming su NOW TV. Si inizia alle 6.35 con Totò nella luna, la parodia dei film di fantascienza con Totò e Ugo Tognazzi, diretti da Steno, seguita alle 8.15 da Il gatto, la commedia diretta da Luigi Comencini, prodotta da Sergio Leone e interpretata da Tognazzi e Mariangela Melato. Alle 10.05 sarà poi la volta de I nostri mariti, la commedia a episodi con Alberto Sordi, Tognazzi e Lando Buzzanca, alle 11.50 poi Venga a prendere il caffè da noi, piccante commedia di costume diretta da Alberto Lattuada. Alle 13.35 uno dei manifesti della Commedia all'Italiana: I mostri, diretto da Dino Risi e interpretato da Vittorio Gassman insieme a Tognazzi, con a seguire – alle 15.40 – Vogliamo i colonnelli, la graffiante commedia di Mario Monicelli e alle 17.20 la commedia satirica di Lina Wertmüller Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo con il trio di Amici miei - Atto II.

Ad aprire la lunga serata, alle 19.20, sarà La donna scimmia, il capolavoro di Marco Ferreri che sfida la censura e ritrae la mostruosità, che farà da apripista a 100x100Cinema Extralarge - Ugo Tognazzi (in onda alle 20.45, anche su Sky Cinema Uno), una speciale puntata “extralarge” del programma quotidiano di Sky Cinema, come sempre condotto da Francesco Castelnuovo, che ospiterà due dei figli di Ugo, Gian Marco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi, che racconteranno al pubblico aneddoti personali del loro rapporto con il padre e i suoi amici, ma anche del suo amore sfrenato per la cucina. Proprio Gian Marco, che adesso vive nella casa del padre, mostrerà in prima persona quella che fu la cucina di Ugo e i luoghi dove egli organizzava le sue celebri cene con tantissimi ospiti d’eccezione. In prima serata, alle 21.15, sarà proposto Il fischio al naso, il film diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, tratto dal racconto “Sette piani” di Dino Buzzati, mentre in seconda serata – alle 23.15 – la commedia amara La vita agra di Carlo Lizzani che, insieme ai sopracitati I mostri e La donna scimmia, fa parte dei “100 film italiani da salvare”, ossia il progetto volto a segnalare i film che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978, realizzato dalle Giornate degli Autori all'interno della Mostra del Cinema di Venezia con la collaborazione di Cinecittà Holding e il sostegno del Ministero dei Beni Culturali. Per chiudere la maratona, all’1.00, il documentario Ugo, nessuno, centomila, il ritratto, familiare e pubblico, di Tognazzi dagli esordi con Vianello alle commedie con Totò. Tutti i titoli qui sopra riportati e lo speciale “100x100Cinema Extralrge - Ugo Tognazzi” sono disponibili anche nella collezione on demand su Sky e NOW TV. Inoltre, per i clienti Sky Cinema, la collezione include anche alcuni film in onda su Premium Cinema come La califfa, diretto da Alberto Bevilacqua grazie alla cui interpretazione Tognazzi si è aggiudicato un David di Donatello, In nome del popolo italiano di Dino Risi, in cui interpreta il severo magistrato Mariano Bonifazi e L’anatra all’arancia, in cui è conteso tra Monica Vitti e Barbara Bouchet.

I film di Ugo Tognazzi in programmazione su Cine34

Cine34 inizia la sua maratona tognazziana di prima mattina, alle 4.45, con la messa in onda di Arrivederci e grazie, cui seguirà alle 6:18 il poco visto La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone di Pupi Avati, alle 8.02 il capolavoro di Marco Ferreri La grande abbuffata, alle 10.30 un'altra regia di Tognazzi, affiancato da Ornella Vanoni in I viaggiatori della sera; alle 12.51 I giorni del commissario Ambrosio di Sergio Corbucci; alle 14.55 Sissignore, ancora diretto da Ugo Tognazzi; alle 16:48 In nome del popolo italiano di Dino Risi e alle 18:49 L'anatra all'arancia di Luciano Salce.

La sera si inizia alle 21.05 col bellissimo Romanzo popolare di Mario Monicelli, con Ornella Muti e Michele Placido, per continuare alle 23:17 con I mostri, cui seguirà una sintesi dello Speciale TG5 "Ugo Tognazzi: che fenomeno!". Se poi soffrite d'insonnia, potete proseguire fino al mattino con Cattivi pensieri, La califfa e Questa specie d'amore.

Insomma, per una volta non c'è che l'imbarazzo della scelta, e un gigante come Ugo Tognazzi merita di essere ricordato in grande stile.