In Mission Impossible 6 uno stunt mai visto prima per Tom Cruise

In Mission Impossible 6 è prevista un'acrobazia di Tom Cruise che non ha eguali. I fan della saga rimarranno stupefatti di fronte a questa affermazione, perché lo stunt che apriva Mission: Impossible - Rogue Nation sembrava destinato a non essere mai raggiunto: Ethan Hunt alias Tom rimaneva appeso alla portiera di un aereo che decollava. Una roba mai vista a Hollywood, tanto da aver reso il precedente film della serie quasi iconico. E invece non abbiamo ancora visto niente. Pare. Ecco quanto ha dichiarato il producer del film David Ellison:

Dopo il Burj Khalifa [di Protocollo Fantasma, ndr], pensavamo sarebbe stato impossibile arrivare a quel livello, e allora Tom fece lo stunt dell'A380, l'aereo. Quello che Tom farà in questo film penso non avrà eguali con nulla che sia mai stato fatto prima. E' assolutamente incredibile, è un anno che si sta allenando. Credo che sarà la cosa più impressionante e incredibile che Tom Cruise abbia mai fatto in un film, ci sta lavorando sin da dopo l'uscita di Rogue Nation. Sarà da far girare la testa.

In un tweet, il regista Christopher McQuarrie, che si sta di nuovo occupando della regia dopo Rogue Nation, ha voluto precisare una sfumatura artistica: "Cruise si sta allenando per un anno per una SEQUENZA, non per un'acrobazia. Le acrobazie sono un hobby".

Il sesto Mission: Impossible dovrebbe arrivare nelle sale nell'estate 2018.