In Louisiana suona il coprifuoco... ma la sirena è quella di The Purge!

L'inquietante episodio in una cittadina americana, dove il locale sceriffo, ignaro della cosa, aveva adottato come sirena quella che annuncia l'inizio della sanguinosa Notte del giudizio negli horror Blumhouse.

Come se non bastassero le ansie di questo periodo, succedono anche cose come questa che, a essercisi trovati, deve essere stata davvero angosciante, ma a leggerla da lontano fa anche sorridere, come dimostrano i commenti che si sono scatenati sui social. In pratica è successo che a Crowley, in Louisiana, hanno istituito un vero e proprio coprifuoco in relazione alla pandemia di coronavirus, annunciando che la sirena che lo avrebbe annunciato sarebbe stata diversa da quelle abitualmente usate. Solo che, si è scoperto da un video finito online, la sirena è quella utilizzata nei film della serie The Purge, o La notte del giudizio.

Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew 😩😩😩😩 pic.twitter.com/dSY88mkPRq — Pat Hundley (@patrickhundley_) April 3, 2020

In pratica, è l'angoscioso suono che annuncia l'inizio di 12 ore in cui ogni crimine resterà impunito per il famoso "Sfogo" concesso alla popolazione, usanza di cui due anni fa nel film La prima notte del giudizio abbiamo visto l'origine. Considerando le immagini associate al cinema a questa vecchia sirena militare, ormai legata in modo indissolubile ai film della serie, più di uno avrà avuto un brivido di paura. Jimmy Broussard, capo della polizia di Crowley, ha dichiarato di non esserne stato a conoscenza e che adesso nessun tipo di sirena verrà utilizzato per annunciare il coprifuoco, che proibisce - salvo motivi urgenti - di lasciare la propria casa fino alle 6 di mattina.

Intanto, anche se chissà quando lo vedremo, un quinto film della serie di The Purge è in arrivo.