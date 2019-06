In Jurassic World 3 rivedremo anche i protagonisti di Jurassic Park!

Durante il tour promozionale per la presentazione alla stampa di Rocketman a Bryce Dallas Howard – la quale nel film interpreta la madre di Taron Egerton/Elton John - è stato chiesto se nel prossimo episodio di Jurassic World reciterà insieme a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Per chi non lo ricordasse (ma ovviamente lo ricordate!) si tratta dei protagonisti del mitico Jurassic Park di Steven Spielberg, datato ormai 1993. Ebbene, la Howard non ha risposto a parole alla domanda, ma il suo sorriso ha lasciato pochi dubbi sul fatto che il trio comparirà anche in Jurassic World 3, attualmente in fase di pre-produzione

Lo Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum è già brevemente apparso nel precedente Jurassic World – Il regno distrutto, mentre per Alan Grant (Neill) ed Ellie Sattler li abbiamo visti per l’ultima volta in Jurassic Park III, diretto da Joe Johnson nel 2001: il primo ne era protagonista, la seconda invece recitava in un velocissimo cammeo. La Dern si è dichiarata più volte felicissima di tornare a recitare in un nuovo episodio del franchise che chiudesse definitivamente i conti con una delle saghe cinematografiche più redditizie della storia del cinema.

Come noto Jurassic World 3 sarà diretto nuovamente da Colin Trevorrow, il quale si era seduto dietro la macchina da presa per il primo capitolo. Il secondo è invece stato diretto da Juan Antonio Bayona, ma non è riuscito a bissare il successo di pubblico e critica del precedente. Alla produzione troveremo ovviamente Steven Spielberg, mentre come co-protagonista insieme alla Howard ci sarà ancora una volta Chris Pratt. Il film uscirà nell'estate 2021.