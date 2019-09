In Halloween Kills torna Kyle Richards, bambina nel film di John Carpenter

News Cinema

Nel film del 1978 l'attrice era Lindsey Wallace, a cui Laurie Strode faceva da babysitter assieme al piccolo Tommy Doyle.

Okay, confessiamo di essere rimasti perplessi anche noi per un attimo, alla notizia del ritorno di Kyle Richards (chi?) dal primo Halloween di John Carpenter al nuovo sequel Halloween Kills. Di questa bella signora, che aveva 9 anni all'epoca, esistono solo piccole foto sfocate e in penombra come quella che vedete accanto alla sua immagine oggi. Ma, per chiarire meglio le cose, il suo personaggio era quello di Lindsey Wallace, la bambina con le trecce a cui la sfortunata Annie Brackett faceva da babysitter in quella fatidica notte di terrore, e che era stata da questa mollata alla Laurie Strode di Jamie Lee Curtis.

A quanto pare nel sequel... del sequel ufficiale e benedetto da Carpenter, Richards - che oltre ad aver continuato a recitare in serie come ER fa anche parte del cast del reality The Real Housewives of Beverly Hills - riprenderà proprio il ruolo dell'adulta che la bambina traumatizzata da Michael Myers è diventata.

Com'è noto anche Anthony Michael Hall, che interpretava il bambino, Tommy Doyle, accudito da Laurie, tornerà in Halloween Kills. Vedremo cosa succederà loro stavolta, quando incontreranno da adulti la loro nemesi. Scritto (e diretto) da David Gordon Green con Danny McBride e Scott Teems, Halloween Kills uscirà nei cinema americani il 16 ottobre 2020.