In Gli Eterni Brian Tyree Henry è il primo supereroe apertamente gay

Ne parla Haaz Sleiman, l'attore che nel film interpreta il compagno di Phastos.

Sempre più spesso di parla oggi di personaggi omosessuali nei cinecomic e nei cartoni animati, ma a parte Valchiria, la cui sessualità per quanto nota non caratterizza il personaggio, il record del primo supereroe apertamente gay ad arrivare al cinema spetta a Phastos, interpretato in Gli eterni da Brian Tyree Henry.

A parlarne è stato l'attore di origine libanese (gay dichiarato) Haaz Sleiman, che parlandone ha detto:

Ho appena girato un film Marvel, Gli Eterni, col primo supereroe apertamente gay. Sono sposato col supereroe gay Phastos, interpretato dal Brian Tyree Henry di Atlanta, e rappresentiamo una famiglia gay con un figlio.

Nei fumetti, Phastos (nome che rimanda a Efesto, il fabbro degli dei), fabbrica armi, è riservato e malinconico e non ama troppo combattere. Non si fa menzione della sua sessualità. A noi sembra un bel messaggio di inclusione (e la Marvel, così come l'universo di Star Trek, è sempre stata aperta alle infinite diversità degli esseri umani), ma siamo sicuri che sui social queste dichiarazioni di Sleiman (incluso un bacio appassionato che nel film si scambierà con Henry) scateneranno il solito pandemonio.

Ricordiamo comunque in proposito che sempre un personaggio Marvel, Northstar, creato da Chris Claremont e John Byrne nel 1979, è apertamente gay ed è sposato,