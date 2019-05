In Fabric: il trailer dell'elegante e ironico horror di Peter Strickland su un... vestito assassino

Rivelatosi al mondo nel 2009 con il suo lungometraggio d'esordio, Katalin Varga, che venne presentato in concorso alla Berlinale e venne premiato come miglior rivelazione agli EFA, il regista inglese Peter Strickland ha proseguito la sua carriera con film di enorme eleganza formale, con un'inclinazione piuttosto ovvia per il feticismo e per atmosfere surreali e angosciose.

Dopo il formidabile giallo all'italiana Berberian Sound Studio - tutto giocato sul sonoro e appoggiato all'interpretazione di un bravissimo Toby Jones - e il successivo, allucinato, erotico The Duke of Burgundy, Strickland è tornato alla regia con un insolito horror stracarico d'ironia: il film si chiama In Fabric, è stato presentato in prima mondiale al Festival di Toronto e in anteprima italiana a quello di Torino (come già avvenuto per The Duke of Burgundy), e racconta la storia di un... vestito assassino.

Nel film, infatti, perversioni private e sette sataniche s'incrociano attorno a un abito rosso venduto in uno strano e frequentatissimo grande magazzino della periferia londinese, che risulta fatale per chiunque lo acquisti e lo indossi.

Potete farvi un'idea più precisa della trama e delle atmosfere di In Fabric con questo suo primo trailer:





Al momento, il film di Strickland non ha una distribuzione italiana.