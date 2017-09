In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi: Vuoi un biglietto omaggio per vedere il nuovo film di James Franco?

In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi, il nuovo film diretto e interpretato da James Franco, insieme a Selena Gomez. sarà nei cinema italiani a partire dal 7 settembre, distribuito da Ambi Media Italia.

In Dubious Battle, presentato lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia, è un'ambiziosa trasposizione dell'omonimo romanzo del 1936 del Premio Nobel John Steinbeck. Okltre a Franco e alla Gomez, il ricco cast del film comprende Vincent D'Onofrio, Nat Wolff, Ed Harris, Sam Shepard, John Savage, Analeigh Tipton, Ashley Greene, Josh Hutcherson, Zach Braff, Ahna O'Reilly, Austin Stowell, Keegan Allen, e con Robert Duvall e Bryan Cranston.



ComingSoon.it, in collaborazione con Ambi Media Italia, Stardust e QMI, vi dà la possibilità di ottenere biglietti omaggio per due persone validi per vedere il film in tutte le sale che lo programmeranno a partire dal 7 settembre prossimo.

Ambientato sullo sfondo dell'America della Grande Depressione, In Dubious Battle racconta di Mac e Jim, due attivisti politici, si infiltrano in un gruppo di braccianti raccoglitori di mele della California, per convincerli a scioperare e lottare contro i padroni per il riconoscimento dei propri diritti.



Il regista e protagonista del film James Franco ha dichiarato: "È un racconto incredibile della lotta dell'uomo contro se stesso, un tema così crudo durante la Grande Depressione ma ancora oggi così attuale. Da ragazzo ero quasi ossessionato dai suoi libri, che sono diventati parte integrante della mia crescita. Portare la sua scrittura sul grande schermo è un sogno che si avvera."