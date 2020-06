In Cina una lettera anonima chiede al governo di salvare il mondo del cinema

News Cinema

Indignati per l'indifferenza di chi dovrebbe tutelare i loro interessi, i lavoratori del cinema spediscono alle autorità una missiva piena di domande retoriche che invita alla ripresa.

Mentre in Italia attendiamo con trepidazione la riapertura delle sale, prevista per il 15 giugno, e negli Stati Uniti le lavorazioni si apprestano a ripartire, in alcuni stati, il 12 giugno, la Cina nicchia sulla ripresa delle attività legate all'industria dell'intrattenimento, in particolare il cinema. Ecco perché qualcuno di cui non conosciamo l'identità ha ritenuto giusto scrivere una lettera di protesta indirizzata al governo.

La missiva circola online, è stata scritta nel 136° giorno dalla chiusura delle sale e ha circolato parecchio, anche se i tentativi di sabotarla o farla finire nel dimenticatoio sono stati molteplici. I lavoratori del cinema, dai venditori di popcorn ai proiezionisti sono fermi da gennaio. Alcuni hanno visto il loro stipendio decurtato, altri non percepiscono più il salario. La lettera condanna il disinteresse e il mancato intervento di chi dovrebbe difendere gli impiegati del settore, e lo fa attraverso una serie di domande retoriche: "Avete fatto sforzi concreti per rimediare alla disoccupazione? Se lo avete fatto, perché così tante voci si levano a denunciarvi? Se si trattasse di voi, e foste costretti a far fronte a un mezzo anno senza stipendio o senza la possibilità di lavorare, non avreste anche voi difficoltà a mangiare e a dormire?".

Sono parole forti, ma sacrosante, che ci ricordano che anche in Italia chi fa cinema ha protestato a circa metà del lockdown, a cominciare da Stefano Fresi, che ha postato su Instagram un video nel quale chiedeva, in rima, al presidente del consiglio Giuseppe Conte di non dimenticarsi degli artisti. Da noi l'intera macchina si rimetterà pian piano in moto. Quanto alla Cina, che è un paese molto diverso dal nostro, si vedrà.