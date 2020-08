In cerca d'amore, trama, autori e interpreti del film nominato all'Oscar

News Cinema

In cerca d'amore è una storia sentimentale scritta e diretta dall'attore Gavin O'Connor.

In cerca d'amore (1999) di Gavin O'Connor è un film drammatico indipendente americano, vincitore di un Golden Globe e nominato all'Oscar per la miglior attrice protagonista Janet McTeer. Guardiamo più da vicino questo lungometraggio, a partire dalla storia che racconta.

In cerca d'amore, la trama del film

La madre single Mary (McTeer) viaggia per gli Stati Uniti con sua figlia dodicenne Ava (Kimberly Brown), alla ricerca continua di un amore ideale, attraversando relazioni, di solito troncate brutalmente con conseguente trasloco. L'ultimo trasferimento a San Diego, tra le braccia di un nuovo compagno, il camionista Jack (O'Connor), sembra quello definitivo, forse anche per Ava, che finalmente non deve cambiare scuola e sta scoprendo se stessa. Quando Jack mostrerà però un lato violento, Ava capirà che sua madre sta per ripartire ancora una volta...

In cerca d'amore, chi è la protagonista Janet McTeer

Vincitrice con In cerca d'amore di un Golden Globe come miglior attrice protagonista di una commedia, nominata all'Oscar come migliore protagonista per lo stesso film, Janet McTeer è un'attrice inglese nata nel 1961 a Newcastle e cresciuta a York. Comincia a interessarsi alla recitazione a 16 anni, innamorata del teatro: l'incontro con Gary Oldman la convince a iscriversi alla Royal Academy of Dramatic Art, per poi entrare a far parte del Royal Exchange Theatre. Non ha mai abbandonato il palcoscenico, anche se dal 1986 ha recitato in alcuni film, a partire da Half Moon Street, al fianco di Michael Caine e Sigourney Weaver. E' stata nuovamente nominata agli Oscar, questa volta come non protagonista, per Albert Noobs (2011). Non si è fatta mancare nemmeno partecipazioni a serie tv di assoluto rilievo, come Jessica Jones e Ozark.



In cerca d'amore: Trailer originale

In cerca d'amore, chi è l'attore e regista Gavin O'Connor

Cosceneggiatore, regista e anche attore nel ruolo di Jack, Gavin O'Connor è nato nel 1963 e ha presto abbandonato la recitazione per concentrarsi sulla regia. Il suo esordio Comfortably Numb (1995) è inedito in Italia, ma è più nota la sua opera successiva a In cerca d'amore, quel Miracle (2004) con Kurt Russell, biopic dell'allenatore che portò la nazionale americana di hockey al trionfo nel 1980. Il crepuscolare dramma familiare sullo sfondo delle arti marziali miste, Warrior (2011), ha portato una nomination all'Oscar per Nick Nolte, cointerprete insieme a Tom Hardy e Joel Edgerton. In seguito si è legato a Ben Affleck, mettendolo alla prova prima con The Accountant (2016) e poi con l'ultimo Tornare a vincere (2020). Eroicamente, O'Connor si è persino sobbarcato la regia del disastrato progetto di Jane Got a Gun.