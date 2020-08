News Cinema

Tra i film che tra pochi giorni, dal 2 settembre, saranno in corsa per la vittoria del Leone d'oro del Festival di Venezia 2020 c'è anche In Between Dying, un film diretto dal regista azero Hilal Baydarov e prodotto dal messicano Carlos Reygadas, che a Venezia aveva presentato nel 2018 il magnifico Nuesto Tiempo.

Descritto come "un viaggio onirico ed enigmatico attraverso un mondo di strutture che si vanno modificando, nel quale l'empatia ha la meglio sul racconto, l'intuizione sulla ragione e la curiosità sull'ironia", In Between Dying, di cui vi mostriamo il trailer, è stato girato tutto in Azerbaigian, dove Baydarov è nato e cresciuto, e si propone come "una potente visualizzazione di un'umanità alla ricerva del senso della vita."

In Between Dying: il trailer del film in concorso al Festival di Venezia 2020

La trama ufficiale di In Between Dying

Davud è un giovane uomo irrequieto e incompreso che cerca la sua "vera" famiglia, coloro i quali sente saranno in grado di dargli amore, e quindi anche un senso alla sua vita. Nel corso di una strana giornata, inseguito da uomini che ha incrociato lungo al strada e sicuro che si tratti dell'ultimo giorno della sua vita, Davud segue delle tracce che lo portano a incappare in una serie di morti inaspettate e di donne che faticano a liberarsi dalla sottomissione ai loro uomini. Nel corso del viaggio, ogni morte e ogni liberazione generano memorie invisibili e una narrativa auto-costruita viene a galla sulla superfice della sua coscienza. Davud è quindi spinto verso un viaggio alla scoperta di sé che lo poterà finalmente indietro lì dove è sempre vissuto, e a un amore che è sempre stato lì.