In attesa di No TIme to Die, ecco i migliori film in streaming di Daniel Craig

L'attore che interpreta James Bond compie oggi 53 anni. Nei film in streaming scelti per celebrarlo c'è però molto più che 007...

Non solo James Bond. Sarebbe un errore grossolano definire la carriera di Daniel Craig solamente in base all’enorme successo che l’attore ha ottenuto nei panni della spia più famosa della storia del cinema. Prima di iniziare a vestire i panni di Bond infatti Craig aveva già realizzato una serie di film di enorme impatto artistico, sia nell'ambito del cinema più piccolo che in produzioni di grosso budget e altrettanto potente richiamo presso il grande pubblico. Anche dopo essere diventato 007 l’attore che oggi compie 53 anni ha continuato a girare altri lungometraggi di assoluto interesse, tanto che fino ad oggi può vantare collaborazioni eccellenti con registi del calibro di Steven Spielberg, David Fincher, Steven Soderbergh, Rian Johnson e ovviamente Sam Mendes con cui ha girato Skyfall, probabilment eil miglior lungometraggio della serie di Bond. Ecco dunque i cinque film in streaming che abbiamo scelto per raccontarvi il cinema di Daniel Craig, interprete di assoluto carisma ma anche capace di variare timbri e toni di recitazione a seconda del progetto. Buona lettura.

Era mio padre (2002)

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il primo ruolo di Craig ad imporlo all’attenzione internazionale è un crime-movie tanto disperato quanto formalmente ineccepibile. Era mio padre dimostra l’occhio sopraffino di Sam Mendes non solo nella messa in scena ma anche come enore direttore di attori. Un Tom Hanks in versione inedita vuole vendicarsi dell’uomo che gli ha ucciso moglie e figlio, ma per farlo deve passare attraverso il padre di quest’ultimo, ovvero il boss criminale che l’ha allevato. Craig è lo spietato figlio di un Paul Newman immenso, alla sua ultima grande prova d’attore. La sequenza della morte del vecchio boss è da storia del cinema. Grande film, intenso ed elegante, interpretato anche da Jude Law, Stanley Tucci e Jennifer Jason Leigh. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Munich (2005)

Nel thriller diretto da Steven Spielberg Craig interpreta uno dei componenti della banda di spie incaricata di assassinare gli esecutori dell’atto terroristico alle Olimpiadi di Monaco 1972. Munich è probabilmente il film più livido e pessimista del suo autore, ma anche quello che possiede una regia di livello incredibile: Spielberg confeziona un prodotto la cui tensione diventa spesso insostenibile, come ad esempio nella sequenza dell’attentato con la bomba in Francia. Cinema di livello altissimo, doloroso e capace di scuotere. Nomination all’Oscar per il film, la regia e l’adattamento di Tony Kushner tra le altre. Da vedere e rivedere, se ci riuscite...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Casino Royale (2006)

Il primo film nel ruolo di James Bond segna la notevole rinascita del franchise. Diretto dallo specialista Martin Campbell, Casino Royale ci presenta un Bond forse meno raffinato del solito ma decisamente più umano, sofferente, coriaceo. Craig fin dalla primissima sequenza si dimostra perfetto per questa nuova interpretazione, in un film spettacolare ma anche drammatico, un mix di notevole livello cinematografico. Nel cast Eva Green e un portentoso Mads Mikkelsen come “villain”. Gran divertimento ma con un cuore pulsante. Disponibile su Google Play.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2011)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il n

L’adattamento hollywoodiano del best-seller omonimo di Stieg Larrson offre a Craig la collaborazione con un altro regista eccellente quale David Fincher. Millennium - Uomini che odiano le donne è un thriller nerissimo che sfrutta al meglio l'ambientazione invernale elegante e insieme gelida. Accanto a Craig una notevole Rooney Mara nel ruolo iconico di Lisbeth Salander con a supporto Robin Wright, Christopher Plummer e altri grandi caratteristi. Ottimo thriller che non cerca la semplice spettacolarità. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

La truffa dei Logan (2017)

La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Funambolico ruolo di contorno nel sulfureo heist-movie di Steven Soderbergh che vede protagonisti Channing Tatum, Adam Driver e Riley Keough nel ruolo di tre fratelli tutt’altro che eleganti alle prese con un colpo che li sistemerà. La truffa dei Logan è un film divertentissimo, di personaggi più che di storia, pieno di momenti ilari e situazioni al limite dell’assurdo. Un Craig biondo platino si diverte un mondo come gli altri a recitare in una delle commedie “popolari” più riuscite del cineasta. Un piacere per gli occhi e per l’intelletto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.