In arrivo un nuovo sequel di Non aprite quella porta

Questa volta a produrre sono Legendary e il Fede Álvarez del remake de La casa e dell'ultimo Millennium - Quello che non uccide.

Ci sono storie che non finiranno mai. Specie al cinema. E specie in questi tempi di incotrollabile frenesia, di partenogenesi impazzita, di brulicante proliferazione di remake, reboot, sequel, imprevedibili e inquietanti incroci tra le tre categorie.

Quindi non soprende più di tanto che, spinti probabilmente dal grande successo nel nuovo Halloween di David Gordon Green (di cui sono in lavorazione, back to back, due sequel), in casa Legendary si siano messi in testa di portare al cinema un nuovo film della serie di Non aprite quella porta.

Secondo le prime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, questo nuovo film vedrà il Fede Alvarez del remake de La casa e di Millennium - Quello che non uccide coinvolto in veste di produttore, e sarà un sequel diretto al film del 1974 di Tobe Hooper che ha segnato la storia del cinema (non solo horror) e ha dato inizio alla proliferazione di seguiti e rifacimenti che ben conosciamo.

L'operazione, quindi, è simile a quella del 2013, quando John Luessenhop diresse Alexandra Daddario in Non aprite quella porta 3D, inteso proprio come sequel diretto del film originale, che non aveva preso in considerazione i precedenti tre seguiti arrivati nel 1986, 1990 e 1994, diretti rispettivamente dallo stesso Hooper, Jeff Burr e Kim Henkel.

Non sarà un remake, come quello prodotto da Michael Bay e diretto da Marcus Nispel nel 2003 con protagonista Jessica Biel, a sua volta punto d'origine di un prequel, il Non aprite quella porta - L'inizio del 2006; né una origin story come nel caso del recente Leatherface di Alexandre Bustillo e Julien Maury.

Quel che è certo, a naso, è che troveremo nei panni di una sfortunata ma agguerrita protagonista una giovane ragazza fasciata da jeans aderenti e canottiera bianca, che pare essere la divisa d'ordinanza delle protagoniste dei film legati alla saga.