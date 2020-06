In arrivo il remake di The Changeling, cult horror con George C. Scott

News Cinema

A dirigerlo sarà il cineasta finlandese Anders Engström.

Il produttore Joel B. Michaels (Terminator Salvation) ha scelto il regista finlandese Anders Engström (per la TV ha diretto episodi delle serie Hanna e Taboo) per realizzare il remake di The Changeling, uno degli horror più acclamati degli anni ’80 prodotto sempre da Michaels.

Diretto dal discontinuo ma talentuoso Peter Medak (Triplo gioco) e interpretato dal grande George C. Scott (Anche i dottori ce l’hanno), il film raccontava di un musicista che dopo aver perso la figlia si trasferisce nella sua antica casa per scoprirla infestata da presenze oscure. L’uomo dovrà affrontare eventi spaventosi per scoprire il segreto che si cela dietro la tragica morte di un bambino.

La nuova versione di The Changeling sarà sceneggiata da Tab Murphy, che inserirà nella trama nuovi elementi di sorpresa e ovviamente tensione. Uscito nel 1980, il lungometraggio originale si rivelò un più che discreto successo di pubblico con un incasso americano di 12 milioni di dollari, a quei tempi un bottino soddisfacente.

L’idea è quella di girare il remake in Irlanda una volta terminata l’emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus. La società predisposta alla supervisione del progetto è la Cornerstone, che ha realizzato recentemente il remake americano di Dopo il matrimonio di Susanne Bier, con protagoniste Michelle Williams e Julianne Moore.