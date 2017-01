In arrivo il remake di Chi non salta bianco è, cult-movie con Woody Harrelson e Wesley Snipes

Per chi è un appassionato di basket come noi questa è una gran notizia. Kenya Barris, creator della sitcom Black-ish, scriverà e produrrà il remake di Chi non salta bianco è, cult-movie sportivo realizzato nel 1992 da Ron Shelton con protagonisti Woody Harrelson e Wesley Snipes.

A produrre il film insieme a Barris ci saranno anche due atleti di fama come Blake Griffin, stella degli "odiati" Los Angeles Clippers (GO LAKERS!) e Ryan Kalil, giocatore dei Carolina Panthers (squadra di football americano). I due sportivi infatti posseggono insieme a Noah Weinstein la compagnia dietro alla realizzazione del remake, la Mortal Media .

Come i cinefili più longevi ricorderanno il film originale vedeva Harrelson e Snipes essere due assi del playground che tentavano di sbarcare il lunario raggirando altri cestisti. Nella commedia recitava anche Rosie Perez. White Men Can't Jump (titolo originale del film) si rivelò uno degli "sleeper" della stagione, incassando alla fine ben 76 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Ron Shelton è un regista specializzato in film sportivi, in quanto ha realizzato anche Bull Durham e Cobb (baseball), Tin Cup (golf), Incontriamoci a Las Vegas (boxe), dove recitava ancora Woody Harrelson.