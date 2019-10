In arrivo il prequel di Training Day: sarà John David Washington a interpretare il giovane Alonzo Harris?

News Cinema

L'attore sta già lavorando per la Warner all'attesissimo Tenet di Christopher Nolan.

La Warner Bros. ha ufficialmente messo in cantiere un prequel del cult-movie Training Day, action metropolitano diretto da Antoine Fuqua nel 2001. La storia del nuovo progetto sa ambientata ancora una volta a Los Angeles, esattamente nell’aprile del 1992, e cioè pochi giorni prima dello scoppio dei tragici disordini a sfondo razziale che sconvolsero la città in seguito all’assoluzione degli agenti di polizia che pestarono barbaramente il cittadino afroamericano Rodney King.

Ricordiamo che Training Day era interpretato da Denzel Washington ed Ethan Hawke. Grazie al ruolo del poliziotto corrotto Alonzo Harris il primo ricevette l’Oscar come miglior attore protagonista – la seconda della sua carriera dopo quella come attore di supporto per Glory – mentre il secondo ottenne la nomination come non protagonista. Chi interpreterà dunque la versione più giovane del personaggio di Harris? Una suggestione più che plausibile sarebbe quella di John David Washington, talentuoso figlio di Denzel. Se volete ammirare le sue doti d’attore recuperate Monsters and Men ma soprattutto lo straordinario BlacKkKlansman di Spike Lee, di cui è carismatico protagonista. Tra l’altro l’attore ha già un rapporto di collaborazione con la Warner, e che rapporto! Washington è infatti l’interprete principale di Tenet, attesissimo nuovo progetto di Christopher Nolan che vedremo al cinema la prossima estate.

La sceneggiatura del prequel di training Day sarà scritta da Nick Yarborough, il quale nel 2016 è entrato nella famosa blacklist dei migliori script non messi in produzione grazie a Letters from Rosemary Kennedy. Il testo dell’originale era stato scritto da David Ayer. Non si sa invece chi dirigerà il progetto, e appare piuttosto difficile (ma non impossibile…) un ritorno di Fuqua dietro la macchina da presa.