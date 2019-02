Chi ricorda il thriller A letto con il nemico, uscito nel 1991? Probabilmente non molti, visto che tutto sommato non era un prodotto capace di rimanere impresso. Eppure all’epoca il film incassò molto bene, poiché la protagonista Julia Roberts era la star del momento dopo i successi di Fiori d’acciaio e soprattutto Pretty Woman.

La Fox Searchlight ha deciso di realizzare il reboot del film diretto da Joseph Ruben. La storia vedeva la giovane Laura Burney (la Roberts) vittima di un marito (Patrick Bergin) psicotico e violento. Dopo un incidente in mare la donna si finge morta e inizia una nuova vita sotto falsa identità in una cittadina del Sud degli Stati Uniti. Ma il suo incubo torna a perseguitarla quando lo psicopatico scopre che non è morta…

Perché il remake di A letto con il nemico dovrebbe destare interesse? Per noi perché a dirigerlo molto probabilmente sarà Nia DaCosta, giovane autrice il cui prossimo Little Woods (protagoniste Tessa Thompson e Lily James) lascia promettere molto bene. E la regista è in lizza per dirigere anche il remake di Candyman che sarà prodotto da Jordan Peele. Chi interpreterà invece il ruolo che fu dalle Roberts non è ancora noto.