In arrivo 79ers, un "Goonies per adulti" dalla regista di Giù le mani dalle nostre figlie

Immaginate un Goonies se i suoi protagonisti avessero adesso quarant'anni: 79ers (letteralmente "quelli del 1979") è una commedia ideata da Ben Schwartz, già creatore della serie Parks & Recreation, e scritta insieme a Dylan Meyer. L'idea di fondo è proprio quella: spavaldi ragazzini uniti da amicizia, i protagonisti da piccoli hanno avviato la ricerca di un tesoro, fallendo miseramente. A distanza di decenni, il gruppo si riforma per portare a termine l'impresa, con più esperienza di vita ma presumibilmente anche con qualche nevrosi in più! Raccontata così, pare una versione leggera e non horror dell'IT di Stephen King (ricordatevi che il 5 settembre ci aspetta in sala IT: Capitolo 2).

Il progetto di 79ers sarà diretto dalla regista Kay Cannon, già sceneggiatrice della saga di Pitch Perfect e ultimamente passata alla regia con la commedia corale Giù le mani dalle nostre figlie.