Imogen Poots protagonista del remake di Un Natale rosso sangue per la Blumhouse

Nel 1974 Bob Clark diresse Black Christmas - Un Natale rosso sangue, con Margot Kidder (nella foto), Olivia Hussey e Keir Dullea, che non solo è un gran bel film ma è anche considerato il primo slasher della storia. La vicenda era ambientato in una sorority (un'associazione studentesca femminile) durante le vacanze natalizie, dove un gruppo di ragazze veniva minacciato per telefono e poi ucciso da un misterioso individuo.

Nel 2006 c'è stato anche un remake di questo horror epocale, che non ha lasciato traccia. Sarà per questo che Jason Blum, re Mida del cinema intelligente a basso budget, ha deciso di farne una nuova versione, scritturando come attrice l'inglese Imogen Poots e come regista e co-sceneggiatrice Sophia Takal (e ci piace molto l'idea di uno sguardo femminile dietro una storia del genere).

Takal ha diretto recentemente per Blumhouse il film New Year, New You, trasmesso in anteprima su Hulu come parte della serie antologica horror Into The Dark. Con lei scriverà Black Christmas un'altra donna, April Wolfe.

Nel cast con Imogen Poots ci sono Aleyse Shannon, Brittany O’Grady, Lily Donoghue e Caleb Eberhardt. Le riprese inizieranno presto perché la data di uscita è già fissata: il 13 dicembre che è, oltretutto, un venerdì.