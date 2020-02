Imogen Poots e Jesse Eisenberg intrappolati nella casa ideale nel nuovo trailer di Vivarium

News Cinema

Il thriller diretto da Lorcan Finnegan si presenta con nuove, affascinanti e angoscianti immagini. Il 7 maggio Notorious Pictures lo porterà nei nostri cinema.

Di Vivarium, un film da cui ci aspettiamo davvero molto e che troveremo al cinema dal prossimo 7 maggio grazie a Notorious, vi avevamo già mostrato il primo trailer meno di un mese fa, ma dal momento che uscirà in Inghilterra il 27 marzo, è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale, che vi mostriamo con piacere. Avete presente quelle odiose pubblicità in cui agenti immobiliari amichevoli e sorridenti vi promettono la casa dei vostri sogni? Più o meno è quel che accade a una giovane coppia (i bravissimi Imogen Poots e Jesse Eisenberg), che cercando la loro dimora ideale finiscono in un complesso residenziale nuovissimo e ancora non abitato in mezzo al verde.

Solo che a mostrargli la casa "per sempre" è un ometto piuttosto inquietante e quando i due si rimettono in auto si ritrovano sempre al punto di partenza. Costretti a restare lì per sempre, si vedono recapitare un neonato in una scatola e le cose si mettono di male in peggio..

È vero che spesso i trailer ingannano, ma in questo caso vogliamo essere ottimisti: basterebbe un quarto delle atmosfere inquietanti, ironiche e surreali che ci mostra questa presentazione, perché Vivarium si conquistasse un posticino nel nostro esigente cuore cinefilo, per cui speriamo in bene. Alla regia c'è il quarantenne irlandese Lorcan Finnegan, al suo secondo film dopo tre cortometraggi.