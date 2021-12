Illusioni perdute: una clip esclusiva in italiano del film francese tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac

News Cinema

Durante le festività natalizie potreste scegliere di vedere Illusioni perdute, visto al Festival di Venezia di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip in italiano. Il film con Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France e Gérard Depardieu, sarà in anteprima dal 23 dicembre e in tutti i cinema dal 30.

Presentato all'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il film Illusioni perdute è tratto dal romanzo capolavoro di Honoré de Balzac, pubblicato in tre parti tra il 1837 e il 1843. Il testo fa parte della serie La commedia umana ed è considerato da scrittori e studiosi come la migliore opera dell'autore francese. L'adattamento cinematografico è diretto dal regista Xavier Giannoli e si ambienta nella Francia del 1820 con tematiche e toni sorprendentemente contemporanei. Illusioni perdute si avvale della presenza nel cast di Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar e Gérard Depardieu. Ricco di quei valori produttivi che hanno fatto grande l’arte cinematografica, dalle scenografie ai costumi, alla perfetta ricostruzione della Parigi di primo 800, il film racconta la nascita della società dello spettacolo e della comunicazione di massa: dalle fake news alle baruffe sui social media, si scopre il mondo in cui viviamo oggi non è così dissimile da quello raccontato da Balzac, con le sue ambizioni, i suoi inganni, i suoi scandali.



Il film sarà nelle sale con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection dal 30 dicembre - e in anteprima dal 23 dicembre a Roma, Milano, Torino, Bologna.

Potete intanto vedere qui sotto una clip in italiano in anteprima esclusiva per Comingsoon.it di Illusioni perdute



Illusioni perdute: Clip Ufficiale in Esclusiva - HD

