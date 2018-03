Il vincitore di un Oscar che non ti aspetti: Kobe Bryant

Tra tutti i vincitori dell'Oscar 2018 c'è anche quello che non ti aspetti, uno dei migliori giocatori di sempre dell'NBA. Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers, è voce narrante, sceneggiatore, creatore e produttore del cortometraggio animato Dear Basketball, basato sul poema che lui stesso scrisse nel novembre del 2015 all'inizio della sua ultima stagione da professionista. Quelle righe che annunciavano il suo ritiro dal basket sono state disegnate da Glen Keane (premiato anche lui), veterano del settore animazione per i film Disney degli anni 90.

Al lungo elenco dei premi sportivi di Kobe Bryant, tra cui cinque campionati NBA e due ori olimpici, si aggiunge dunque un Academy Award. "I giocatori di basket dovrebbero soltanto tacere e dribblare, ma sono felice che possiamo fare qualcosa di più" ha esordito così Bryant sul palco del Dolby Theatre. Questa frase è una frecciata alla giornalista di Fox News Laura Ingraham che tre settimane fa aveva detto di LeBron James "dovrebbe solo tacere e dribblare", in seguito a un commento del cestista che aveva manifestato la difficoltà di essere neri in America, criticando anche Donald Trump, dopo aver subito un atto vandalico razzista contro casa sua.

Kobe Bryant ha proseguito il suo speech ringraziando l'Academy per l'onore ricevuto, John Williams per aver composto la musica del corto, la moglie Vanessa e le tre figlie Natalia, Gianna e Bianka alle quali ha detto in italiano "vi amo con tutto il cuore" e, di nuovo in inglese, "siete la mia ispirazione". L'ex giocatore ha imparato i fondamentali di pallacanestro in Italia, tra il 1984 e il 1991, quando seguiva il padre cestista che ha militato in quattro squadre della lega italiana di Basket.

L'ironia sul premio a un ex cestista non è mancata. Su Twitter vari commenti hanno segnalato l'incongruenza di vedere onorato qualcuno che appartiene a un mondo esterno a quello dello showbusiness, mentre c'è gente che ancora deve essere riconosciuta per il suo contributo. "Kobe Bryant, Tom Cruise, Sigournery Weaver, Harrison Ford, Edward Norton, Joaquin Phoenix e John Malkovich. C'è un vincitore dell'Oscar tra di loro" e "Kobe Bryant: 1 - Alfred Hitchcock: 0" sono due dei commenti sul piano artistico, mentre per qualcun altro l'Academy, sostenitrice dei movimento Time's Up e #MeToo in favore delle donne, ha dimenticato che Bryant nel 2004 ha chiuso con un risarcimento una disputa legale con una ragazza che lo accusava di violenza sessuale. Qui sotto il cortometraggio Dear Basketball.