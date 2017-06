Il vincitore della Palma d'Oro Ruben Östlund dirigerà The Triangle of Sadness

La Palma d'Oro ha portato e sta portando fortuna a Ruben Östlund, che dopo i festeggiamenti festivalieri e post-festivalieri si accinge a rimettersi al lavoro su un progetto che è stato paragonato a The Neon Demon di Nicolas Winding Refn.

Il regista svedese si addentrerà infatti nel competitivo e folle universo dell'alta moda dirigendo The Triangle of Sadness, che invece di soffermarsi su una serie di ambiziose modelle disposte a tutto pur di emergere, racconterà di personaggi che tentano in ogno modo di abbandonare la passerella.

Il film - che nel titolo allude a quella zona della fronte in mezzo alle sopracciglia dove viene iniettata la tossina botulinica per cancellare le rughe d'espressione - si sofferemerà in particolare su un modello che comincia a perdere i capelli e quindi a vedere ridotte le opportunità di lavoro e una modella lesbica che si trova a respingere una serie di avances maschili. L'azione dovrebbe svolgersi per la maggior parte in un lussuoso yacht-hotel.

Al momento ancora non è stata fissanta una data di inzio di riprese, ma è probabile che Östlund si metterà al lavoro una volta uscito dalla sala di montaggio, dove si chiuderà per qualche tempo per tagiuzzare qua e là il suo The Square, che dura circa due ore e mezzo.