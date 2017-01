Il viaggio di Fanny: clip italiana in esclusiva del film in uscita per il Giorno della Memoria 2017

Dopo la vittoria allo scorso Giffoni Film Festival, arriverà nei cinema italiani come evento speciale il 26 e 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria 2017, Il viaggio di Fanny, il film diretto da Lola Doillon.

Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi.

Un film che anche un viaggio emozionante che parla di amicizia e di libertà, raccontato attraverso gli occhi dei bambini che consentirà ai giovani spettatori di comprendere più a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale. Anche per questo, Lucky Red, che distribuirà il film nelle nostre sale, offre alle scuole la possibilità di organizzare proiezioni mattutine a costo ridotto contattando il numero verde dedicato 800-050662 o scrivendo a scuole@luckyred.it.



Del film vi mostriamo oggi in anteprima esclusiva una clip in italiano:





Il viaggio di Fanny: Il trailer italiano del film