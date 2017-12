Il Venom con Tom Hardy e Michelle Williams sarà basato su due differenti collane di fumetti

Durante il panel della Sony al Comic Con Experience 2017 di San Paolo in Brasile il regista di Venom Ruben Fleischer è apparso in video insieme al protagonista del film Tom Hardy e ha confermato che la sceneggiatura del film sarà basata su due distinte collane di fumetti, Venom: Lethal Protector e Planet of the Symbiotes.



Lethal Protector è iniziata nel 1993, realizzata da David Michelinie, Mark Bagley, Ron Lim e Sam DeLarosa. In questa raccolta Venom da cattivo diventa un antieroe e decide di spostarsi da New York a San Francisco. In più la creatura viene rapita dalla Life Foundation che riesce ad estrarre dal suo corpo materia viva in grado di creare a sua volta altri simbioti. Alla fine di questa collana Venom si allea proprio con il precedente nemico Spider-Man per affrontarli e sconfiggerli.

Planet of the Symbiotes invece è del 1995, creata ancora da Michelinie, e vede Venom allearsi sempre con Spider-Man e anche con Scarlet Spider per indagare su una serie di omicidi legati ai simbioti che lui stesso potrebbe aver commesso. In realtà poi i tre scopriranno che cinque simbioti appartenenti alla collana Lethal Protector hanno costruito una macchina capace di teletrasportare simbioti da un pianeta che ne ha in disavanzo. E intanto il serial killer Cletus Kasady è stato liberato dalla prigione...

Dal momento che in entrambi i fumetti compare Spider-Man, adesso è più che lecito sperare che il supereroe interpretato da Tom Holland possa comparire nel prossimo Venom. Il film uscirà nelle sale americane il 5 ottobre 2018. Nel cast anche Michelle Williams, Riz Ahmed e Jenny Slate.