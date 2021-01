Il tuttofare: è brillante e sorprendente la commedia con Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi

News Cinema

Da recuperare dove e come si può, il film Il tuttofare è uno dei migliori esempi di come debba evolversi la commedia italiana.

Se fosse stato diretto da Mario Monicelli o Dino Risi, Il tuttofare avrebbe trasudato cinismo da ogni inquadratura, ma il regista Valerio Attanasio non ha bisogno di scomodare l'eredità dei padri della commedia all'italiana per aggiungere smalto al suo film. L'intento non è denunciare lo sfruttamento dei giovani avvocati tirocinanti, quanto piuttosto lo è ricordare che a livello generale è bene sapersi difendere (non necessariamente di fronte a un giudice) perché qualcuno pronto a fagocitarci è sempre dietro l'angolo. Ancor meglio, è la storia della commedia ad essere davvero incisiva grazie a una struttura più articolata di quel che sembra e particolarmente brillante nei dialoghi. Risate, sorprese e ritmo sostenuto sono le vette che il film raggiunge, senza contare l'altissimo livello artistico grazie a un istrionico Sergio Castellitto il quale può contare sul talento del giovane Guglielmo Poggi, perfettamente in parte e capace di ergersi al cospetto del veterano collega con un personaggio destinato a subire. Non meno meritevoli di plauso sono Elena Sofia Ricci e Clara Alonso nei ruoli femminili. Il tuttofare è uno dei migliori esempi di come la commedia italiana, fatta di storie, personaggi e intepretazioni, debba evolversi oggi.

Il tuttofare: la storia della commedia

La faccia della nostra società che Il tuttofare mette in scena è quella del precariato giovanile, dei ricatti morali da parte delle generazioni vecchie e stantie perpetrati ai danni delle nuove leve. Pur di ottenere un contratto presso uno studio legale del miglior penalista in circolazione, un avvocatino fresco di esame si piega ad ogni richiesta fino ad incrinare la propria dignità. Antonio Bonocore, praticante in legge, sogna un contratto nel prestigioso studio del principe del foro Salvatore Bellastella. Per lui il giovane fa tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Quando Antonio supera brillantemente l'esame di stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale... ma c’è ancora un favore da fare che richiede un certo impegno con tanto di anello all'anulare sinistro.

Il tuttofare: video intervista a Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi

Il tuttofare uscì al cinema nell'aprile del 2018 e in quell'occasione ci fu la presentazione alla stampa del film. Qui sotto la video intervista che realizzammo con i protagonisti Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi. Più in basso il trailer de Il tuttofare.



Il Tuttofare: La nostra intervista esclusiva a Sergio Castellitto e Guglielmo Poggi - HD