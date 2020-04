Il tuo ultimo sguardo: il film che ha segnato l'inizio della fine della love story fra Charlize Theron e Sean Penn

News Cinema

Tutta la verità su una delle coppie più curiose di Hollywood, che ora sa che amore e lavoro non sempre vanno d'accordo.

Il tuo ultimo sguardo è la quinta regia di Sean Penn e segue di ben nove anni Into The Wild, che forse, insieme a La promessa, è il suo film più bello. Da artista politicamente impegnato, l'attore ha sentito il richiamo dell'Africa più povera e dilaniata dai conflitti e, trasformando nel proprio motto la frase di Jack Kerouac "Un giorno troverò le parole giuste e saranno semplici", ha denunciato gli orrori della guerra e l'indifferenza dell'Occidente ai disastri che non lo riguardano direttamente. Lo ha fatto attraverso il racconto di una storia d'amore, sottolineando che chi non scende a compromessi non solo provoca il naufragio di una passione, qualora il campo di battaglia sia una relazione, ma è responsabile anche di soprusi e violenze, se la scacchiera su cui si muove è ben più ampia. Uscito nel 2017, Il tuo ultimo sguardo segue, fra campi-profughi e ospedali da campo, le vicende del medico Miguel Leon e di Wren Petersen, che dirige un'agenzia di aiuti internazionali. I due si amano, ma hanno visioni e opinioni diverse, e i tragici eventi a cui assistono mettono a rischio la loro unione. A interpretare questi personaggi sono Javier Bardem e Charlize Theron, che all'epoca era la fidanzata di Penn. Secondo alcuni, l'inizio della fine della love-story fra regista e attrice risale paradossalmente proprio alla lavorazione de Il tuo ultimo sguardo, che denota una certa cura formale e si arricchisce delle musiche del maestro Hans Zimmer.

Sean e Charlize prima e durante Il tuo ultimo sguardo

Ancor prima di diventare il film diretto da Sean Penn, Il tuo ultimo sguardo era un progetto in cui Robin Wright, moglie del regista dal '96 al 2010, credeva fortemente. Già dal 2004 l'attrice accarezzava il sogno di far partire il film, che però entrò in fase di stallo per poi finire nel dimenticatoio quando Robin e Sean si lasciarono. Nel 2014 Penn si ricordò de Il tuo ultimo sguardo e decise che si sarebbe presto messo all'opera dirigendo Bardem e la Theron, con cui aveva una relazione dal dicembre 2013. I due artisti erano stati amici per 18 anni, e quando si scoprirono innamorati, erano entrambi seriamente impegnati. Poco dopo Charlize confidò a un giornalista di Vogue che la intervistava: "E’ successo in maniera naturale, e prima che me ne accorgessi, mi sono trovata in una relazione che rendeva la mia vita migliore. Le persone che mi vogliono bene si rendono conto di quali effetti positivi abbia questa cosa su di me". Anche Sean Penn aveva il cuore gonfio d'amore e, durante le riprese dell'action The Gunman, parlò a lungo e con dolcezza delle doti interpretative della compagna. Penn, in quel momento stava lavorando anche al montaggio de Il tuo ultimo sguardo: "Charlize è il sogno di ogni regista" - disse - "Lei sì che è una donna".

La Theron e Penn erano stati visti alle Hawaii mentre si godevano una vacanza a inizio 2014 e sembravano molti presi l'una dall'altro, anche se i soliti malevoli sostenevano che i 15 anni di differenza di età li avrebbero prima o poi allontanati. Le stesse malelingue ritenevano che dopo pochi mesi la scintilla già non c'era più. In effetti, il lavoro non rese più stabile la coppia, anzi cominciò ad allontanarla, come raccontò Charlize: "Sean è l'amore della mia vita, ma il lavoro ha invaso la mia vita privata ed è stata dura". Tempo dopo, parlando del naufragio della relazione, l'attrice ammise che la crisi era cominciata proprio durante le riprese de Il tuo ultimo sguardo e dichiarò: "Ci sono stati dei momenti in cui mi sono comportata in modo davvero ingiusto con lui e momenti in cui mi è sembrato che fosse lui a essere incredibilmente ingiusto con me".

Nel 2015, nonostante un po’ di maretta, Sean Penn e Charlize Theron sfilarono mano nella mano sul red carpet del Festival di Cannes. Durante la Montée des marches di Mad Max: Fury Road, lei sfoggiava uno splendido abito giallo di Dior couture e guardava il suo uomo, in total black, con aria innamorata. Anche lui aveva i cuoricini che gli uscivano dagli occhi. Eppure, a giugno, quindi poco dopo la fine della manifestazione cinematografica francese, i piccioncini si lasciarono.

Il tuo ultimo sguardo: Clip italiana del film: Otherside - HD

Sean e Charlize dopo Il tuo ultimo sguardo

Charlize Theron e Sean Penn tornarono a Cannes nel 2016 per presentare in concorso Il tuo ultimo sguardo. Fra i due attori i rapporti erano rimasti cordiali e Sean e Charlize si erano visti per rigirare alcune scene del film. Al festival, però, Il tuo ultimo sguardo fu fischiato durante le proiezioni stampa e poi massacrato dalla critica. Il regista e il cast accusarono il colpo e qualcuno vicino a Penn disse che soltanto al regista importava realmente del film, mentre Charlize sembrava quasi non riconoscerlo come proprio. Che ciò sia vero o meno, in molti ricordano l'atmosfera gelida che regnava durante la conferenza stampa, durante la quale Charlize e Sean non erano seduti vicini ma avevano due persone in mezzo (Javier Bardem e Adèle Exarchopoulos). Pure durante il photocall e sul red carpet la distanza apparve evidente a tutti, e siamo certi che gli amanti del gossip rammenteranno l'espressione triste di Penn mentre la Theron gli dava un bacio sulla guancia durante la Montée des marches.

Fra Sean Penn e Charlize Theron l'amore non è tornato, e tra le possibili cause della rottura potrebbero essercene due che un dettagliato articolo sul sito nikiswift non manca di suggerire: le idee politiche di Penn e il secondo figlio adottivo della Theron.

Sean Penn è noto in tutto il mondo per le sue posizioni radicali e per la passione con cui porta avanti le sue rivendicazioni. Anche se ha glorificato Fidel Castro e Chavez, l'attore è l'eroe di molti, ma immaginiamo che, in una relazione, convinzioni così assolute possano annoiare chi non va avanti a pane e politica. Charlize, insomma, potrebbe benissimo aver auspicato a un po’ di leggerezza.

Passando al secondo ipotetico motivo di "lasciamento", sappiamo che Charlize Theron, proprio mentre era legata al regista, ha adottato una bambina, August. Ci ha tenuto a farlo da sola, da madre single. Il suo compagno, che si era tanto affezionato al primo figlio non naturale della donna, Jackson, dev'esserci rimasto malissimo.

Un ultima questione: chi ha mollato chi? Per diverso tempo l'intero globo terracqueo ha creduto che fosse stata la bella sudafricana a dire basta. Un giorno, però Charlize ha negato strenuamente, dicendo: "E’ stata una decisione comune". Dobbiamo crederci? Mah… a noi viene da pensare, piuttosto, che la frase che, nel nostro film, il personaggio di Wren Petersen pronuncia all'orecchio del suo adorato medico: "Non mi hai mai amato” la dicesse lunga sulle aspettative forse tradite di Sean occhi blu.