Il tuo ultimo sguardo: Charlize Theron e Javier Bardem nel poster italiano del film di Sean Penn

Dopo la presentazione in concorso al Festival di Cannes 2016, arriva nei cinema italiani il 29 giugno prossimo Il tuo ultimo sguardo, il film diretto da Sean Penn con protagonisti i Premi Oscar Charlize Theron e Javier Bardem.

Il tuo ultimo sguardo tocca un argomento drammatico e molto attuale, quello delle crisi umanitarie, ma la fa attraverso una storia d'amore, che è il centro emotivo del film.

La storia d'amore è quella tra il dottor Miguel Leon (Javier Bardem), un medico impegnato in una missione di aiuto sanitario, e la Dottoressa Wren Petersen (Charlize Theron), direttrice di una organizzazione umanitaria.

Sullo sfondo di una Liberia devastata dalla guerra, Miguel e Wren dovranno trovare il modo per mantenere vivo il loro rapporto, in condizioni estremamente difficili, e affrontare anche il problema che le loro opinioni per risolvere il conflitto che li circonda sono diametralmente opposte.



Oltre ai due protagonisti già citati, il cast del film comprende Jared Harris, Jean Reno e Adèle Exarchopoulos.



In attesa di vedere il film nei nostri cinema, ve ne mostriamo oggi, in anteprima, il poster italiano ufficiale: