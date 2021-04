Il Trento Film Festival sarà il primo in Italia a tornare in sala

News Cinema

Con la riapertura delle sale, giunge notizia che il Trento Film Festival si svolgerà anche in presenza, il primo festival italiano a farlo, oltre a presentare il suo programma in digitale.

Il primo festival di cinema dell’Afic (Associazione Festival italiani di Cinema) a tenersi dal vivo sarà il Trento Film Festival, giunto alla 69° edizione. Una rassegna dedicata al cinema e alle culture di montagna che si svolgerà dal 30 aprile al 9 maggio.

Il festival si era organizzato per un'edizione interamente digitale, ma l’annunciata riapertura dei cinema e il ritorno del Trentino in zona gialla ha spinto la manifestazione a una riorganizzazione dal vivo, così da poter nuovamente assaporare la magia di entrare in sala e il fascino del grande schermo. Tutti i 98 film in selezione saranno proiettati al Multisala Modena di Trento, seguendo le normative e i protocolli legati all'emergenza sanitaria. I film saranno disponibili anche online dal 30 aprile fino al 16 maggio sulla piattaforma dedicata online.trentofestival.it.

Sui canali social del manifestazione saraà inoltre possibile assistere a decine di eventi alpinistici, letterari e scientifici che verranno trasmessi in live streaming. "Essere il primo festival di cinema di questo 2021 a tornare in sala - ha spiegato il presidente - e fare da apripista in Italia per un settore così duramente colpito dalla pandemia, ci rende orgogliosi e pronti per una nuova sfida: quella di ripartire e guardare al futuro". Il Trento Film Festival eà la piuà antica rassegna al mondo di cinema e culture di montagna: un vero e proprio laboratorio sulle culture delle terre alte, sempre pronto ad esplorare i cambiamenti nel modo di vivere la montagna e l’avventura. Il programma cinema ed eventi eà disponibile sul sito www.trentofestival.it. dove è consultabile anche il programma giornaliero delle proiezioni che si terranno al Multisala Modena di Trento.