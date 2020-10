Il trenino Thomas cambia binario e arriva al cinema con Marc Forster

News Cinema

La strafamosa serie animata Il trenino Thomas, che ha dato vita a un gigantesco merchandising, diventa un film diretto da Marc Forster e da lui prodotto insieme alla Mattel Films.

Dal 1984 in poi i bambini di gran parte del mondo si sono incollati davanti al piccolo schermo per guardare almeno una puntata della serie tv d'animazione Il trenino Thomas, che raccontava di un gruppo di treni e di altri mezzi di trasporto antropomorfizzati che abitavano sull'isola di Sodor e vivevano mirabolanti avventure. La notizia di oggi è che questi personaggi, che hanno dato vita a un incredibile merchandising, approderanno al cinema grazie a Marc Forster, che non è uno qualunque, visto che ha diretto, oltre a Quantum of Solace e World War Z, film per i bambini e che parlano di bambini: Neverland - Un sogno per la vita e Ritorno al bosco dei 100 Acri. Forster sarà anche produttore insieme alla Mattel Films

Il trenino Thomas è giunta alla sua ventiquattresima stagione e negli anni ha avuto doppiatori illustrissimi, fra cui Ringo Starr, Alec Baldwin e Pierce Brosnan. La fonte di ispirazione è una serie di libri scritta dal reverendo W.V. Awdry, intitolata "The Railway Series" e basata sulle storie che Awdry raccontava al figlio Christopher malato di morbillo. Ovviamente Marc Forster adorava Il trenino Thomas quando era piccolo, e questo perché, come ha sottolineato il produttore esecutivo Robbie Brenner, "Thomas è un amatissimo franchise mondiale che sottolinea l'importanza dell'amicizia, un tema che sta molto a cuore ai bambini e ai genitori di ogni paese".

The Hollywood Reporter non ci dà altre notizie sul progetto, al momento conosciuto come Thomas & Friends- The Movie. Ci piacerebbe sapere, innanzitutto, se si tratterà di un film d'animazione o con attori in carne ed ossa. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile, un po’ perché il pane quotidiano di Forster è il live action e un po’ perché tutte le favole a cartoni animati oggi cambiano "forma".