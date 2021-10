Il trailer di Paranormal Activity: Next of Kin è demonicamente spaventoso

News Cinema

Il nuovo e sesto capitolo della saga di Paranormal Activity intitolato Next of Kin, di cui vediamo il primo trailer, uscirà negli Stati Uniti in streaming su Paramount+.

È in arrivo il sesto capitolo (il settimo se si considera lo spin-off intitolato Il segnato), della saga di Paranormal Activity che, almeno negli Stati Uniti, non uscirà al cinema. Il debutto avverrà il 29 ottobre sul servizio streaming Paramount+ che sui propri canali social ha diffuso il primo trailer del film. Anche Paranormal Activity: Next of Kin usa l'espediente narrativo del found footage o "video ritrovato" se siete avversi agli inglesismi, nonostante sia meno efficace, e a giudicare dal trailer punta ad essere un horror per impavidi spettatori, no perditempo. Qui sotto il poster del film, più in basso il trailer.

Paranormal Activity Next of Kin: trama, poster e trailer del nuovo film horror

Diretta da William Eubank (già regista di Underwater con Kristen Stewart), la storia del film segue una ragazza di nome Margot, interpretata da Emily Bader, che vuole documentare usi e costumi di una piccola comunità Amish isolata nei boschi, dove la sua defunta madre è cresciuta. Il suo intento è quello di riconnettersi con le radici di famiglia di cui conosce molto poco e decide di farlo con una videocamera alla mano. Non molto dopo il suo arrivo, le immagini immortalate per il suo documentario mostrano orrori, un passato oscuro legato ai suoi parenti e prababilmente anche un culto demoniaco. Qui sotto il trailer di Paranormal Activity: Next of Kin di cui ancora non si conosce la distribuzione in Italia.