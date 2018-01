Il trailer di Nostalgia con Ellen Burstyn e Jon Hamm

La cosa bella del cinema americano è che non si dimentica mai dei suoi grandi interpreti e trova sempre dei ruoli all'altezza del loro talento e della loro età. Fa piacere dunque vedere il premio Oscar Ellen Burstyn (85 anni, di recente madre di Claire Underwood in House of Cards, indimenticata mamma di Regan MacNeil in L'esorcista) e Bruce Dern (81 anni, The Hateful Eight tra i suoi ultimi film) affiancare Jon Hamm e Catherine Keener nel film sentimentale Nostalgia.

Scritto da Alex Ross Perry e diretto da Mark Pellington, è un'opera corale che parla della vita nascosta nelle cose, degli oggetti che mantengono la memoria di quel che siamo o siamo stati, dei nostri incontri, delle nostre gioie e dei nostri amori. Preparate i fazzoletti, si diceva un tempo.

Del cast fanno parte anche Nick Offerman, Chris Marquette, James LeGros, Amber Tamblyn e Patton Oswalt. In America Nostalgia uscirà il 16 febbraio, non si sa ancora se e quando arriverà da noi ma intanto, per darvi un'idea, questo è il trailer originale.