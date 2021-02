Il trailer di Mortal Kombat è il red band più visto di tutti i tempi

News Cinema

Enorme successo in tutto il mondo per le prime immagini del film diretto da Simon McQuoid. In casa Warner si stanno sicuramente fregando le mani.

Il primo trailer ufficale di Mortal Kombat, diffuso qualche giorno fa, è un trailer red band. È, cioè, uno di quei trailer dalle immagini particolarmente esplicite che vengono presentati, su YouTube come altrove, con un avviso riguardo i contenuti e alla visione destinana a un "pubblico appropriato" che negli Stati Uniti viene presentato appunto in rosso, diversamente dai trailer "per tutti" che sono solitamente preceduti da un cartello in verde.







Ebbene, il trailer di Mortal Kombat, che vi riproponiamo qui di seguito, è stato il trailer red band più cliccato e visto di tutti i tempi, facendo registrare un totale di 116 milioni di visualizzazion nella sua prima settimana, battendo in quattro giorni quelle dei trailer red band di film come Logan e Deadpool 2.



Si tratta di un risultato assai incoraggiante per il film e per la Warner, che lo distribuisce in tutto il mondo, e che potrebbe anche spingere le grandi compagnie ad aver meno paura di realizzare film che non debbano necessariamente essere classificati come "per tutti" dai visti censura delle varie nazioni.

Il nuovo Mortal Kombat arriverà prossimamente al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures.





In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità—e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana—l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?