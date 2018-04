Il trailer di Ideal Home: Paul Rudd e Steve Coogan coppia gay alle prese con un nipote inatteso

Ci sono film che appaiono all'improvviso, out of the blue, come dicono gli anglosassoni, senza che se ne sia sentito parlare prima. Uno di questi è Ideal Home, interpretato dall'americano Paul Rudd, noto anche come Ant-Man, e dall'inglese Steve Coogan, che sono già apparsi due volte insieme in Una notte al museo e Quell'idiota di nostro fratello.

Nel film, diretto da Andrew Fleming e ancora senza una data di uscita europea, gli attori sono una coppia gay, Erasmus (Coogan), conduttore di un programma tv sul cibo e Paul (Rudd), regista, le cui vite vengono letteralmente messe sottosopra dall'arrivo inatteso di un ragazzino di 10 anni che sostiene di essere il nipote di Erasmus, un espediente tipico di questo genere di commedie. Il padre del piccolo è in prigione e i due nonni adottivi sfideranno i pregiudizi e impareranno molte cose da questa inattesa esperienza.

Questo è il trailer originale del film.