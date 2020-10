Il trailer di Crazy, Not Insane: si parla dei serial killer nel nuovo documentario di Alex Gibney

News Cinema

Crazy Not Insane, il trailer del nuovo documentario del premiato documentarista Alex Gibney che affronta, stavolta, il tema dei serial killer.

È arrivato il trailer di Crazy, Not Insane, nuovo documentario di un autore stimato e premiato come Alex Gibney che, dopo aver affrontato nel recente Totally Under Control quella che è stata l'assoluta mancanza di controllo della pandemia negli Stati Uniti, si confronta stavolta col tema mai troppo indagato dei serial killer.

Lo fa attraverso la figura di Dorothy Otnow Lewis, una psichiatra veterana che ha studiato parecchi assassini seriali, intervistandoli nel braccio della morte e che ha esaminato le esperienze formative e le disfunzioni neurologiche di criminali tristemente famosi come Arthur Shawcross e Ted Bundy.

La psichiatra sostiene che malvagi non si nasce ma si diventa. Crazy, Not Insane indaga anche il tema della pena di morte, mettendo in evidenza come i paesi che la applicano abbiano in realtà un tasso di omicidi più alto e sostenendo l'idea che non sia affatto un deterrente, come vogliono i suoi difensori. Sono insomma molti e interessanti gli argomenti affrontati in questo film di Alex Gibney, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, che in America HBO trasmetterà il 18 novembre e che speriamo arrivi in qualche modo anche da noi.