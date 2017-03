Il trailer di Becoming Bond ovvero la toccata e fuga di George Lazenby nel ruolo di 007

Sette volte Sean Connery, sette Roger Moore, due Timothy Dalton, quattro Pierce Brosnan e quattro Daniel Craig. Quell'unica volta di George Lazenby nei panni dell'agente segreto più famoso del cinema accadde nel 1969 con Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà, non un grande successo di pubblico ma, a detta dei puristi di James Bond, uno dei migliori film di tutta la saga. Dietro questo uomo che si trovò a dover sostituire Sean Connery senza aver mai recitato prima, c'è una storia che vale la pena di essere raccontata ed è anche lo stesso Lazenby in persona a parlare.

Intitolato Becoming Bond, il film è un documentario brillante a metà tra narrazione e ricostruzione che spiega come l'attore fu scritturato ma, soprattutto, perché rifiutò di interpretare ancora 007 visto che gli venne offerto un contratto per altri sei film. Questo è il trailer di Becoming Bond, prodotto da Hulu e presentato in anteprima mondiale in questi giorni al SXSW Film Festival di Austin.