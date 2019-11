Il traditore ottiene 4 nomination agli European Film Awards. 2 film italiani tra i documentari

News Cinema

Come miglior documentario europeo candidati anche Selfie di Agostino Ferrente e La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese.

Sono state annunciate a Siviglia le candidature per gli European Film Awards, i premi riservati al meglio del cinema europeo. Sugli scudi per l'Italia Marco Bellocchio, il cui Il traditore riceve 4 nomination e per la categoria dei documentari sono candidati Selfie di Agostino Ferrente e La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese. Gli oltre 3.600 membri della European Film Academy voteranno ora i vincitori che saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione il 7 Dicembre a Berlino. Queste le candidature:

Film europeo:

L'ufficiale e la spia di Roman Polanski

Les Misérables di Ladj Ly

Dolore e gloria di Pedro Almodovar

System Crasher di Nora Fingscheidt

Il traditore di Marco Bellocchio

Documentario europeo:

For Sama di Waad al-Kateab e Edward Watts; Honeyland di Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska; Putin's Witnesses di VItalia Mansky; Selfie di Agostino Ferrente; La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese.

Regista europeo 2019:

Pedro Almodóvar per Dolore e gloria

Marco Bellocchio per Il traditore

Yorgos Lanthimos per La favorita

Roman Polanski per L'ufficiale e la spia

Céline Sciamma per Portrait of a Lady On Fire

Attrice europea 2019:

Olivia Colman in La favorita

Trine Dyrholm in Queen of Hearts

Noémie Merlant e Adèle Haenel in Portrait of a Lady On Fire

Viktoria Miroshnichenko in Beanpole

Helena Zengel in System Crasher





Attore europeo 2019:

Antonio Banderas in Dolore e gloria

Jean Dujardin in L’ufficiale e la spia

PierFrancesco Favino in Il traditore

Levan Gelbakhiani in And Then We Danced

Alexander Scheer in Gundermann

Ingvar E. Sigurðsson in A White, White Day