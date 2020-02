Il traditore, Il primo re e Pinocchio i film più nominati ai David di Donatello 2020

News Cinema

18 nomination al film di Bellocchio, 15 a quelli di Rovere e Garrone. Martin Eden di Pietro Marcello segue a quota 11. I premi verranno assegnati venerdì 3 aprile nel corso di una serata di premiazione trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti.

Sono state annunciate oggi le candidature ai Premi David di Donatello 2020 dei film usciti al cinema dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, votate dal 7 gennaio all’8 febbraio 2020 dai componenti la Giuria dell'Accademia.

Il film che ha raccolto il maggior numero di candidature, 18, è Il traditore di Marco Bellocchio, seguito da Il primo re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone a quota 15, e da Martin Eden di Pietro Marcello a quota 11.

9 le nomination per 5 è il numero perfetto di Igort e 6 per Suspiria di Luca Guadagnino. Solo due, ma di gran peso, quelle ricevute da La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, candidato come miglior film e miglior regia.

Già assegnato nel primo turno di votazioni, come d'abitudine, il David al Miglior Film Straniero, andato, ovviamente, a Parasite. I David di Donatello 2020 verranno assegnati venerdì 3 aprile nel corso di una serata di gala che verrà trasmessa in diretta su Rai 1, in prima serata, e condotta da Carlo Conti.

Questo l'elenco completo delle candidature ai David di Donatello 2020:

Miglior film:

Il primo re

Il traditore

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Miglior regia:

Il primo re - Matteo Rovere

Il traditore - Marco Bellocchio

La paranza dei bambini - Claudio Giovannesi

Martin Eden - Pietro Marcello

Pinocchio - Matteo Garrone

Miglior regista esordiente:

5 è il numero perfetto - Igort

Bangla - Phaim Bhuiyan

Il campione - Leonardo D'Agostini

L'immortale - Marco D'Amore

Sole - Carlo Sironi

Miglior sceneggiatura originale:

Bangla

Il primo re

Il traditore

La dea fortuna

Ricordi?

Miglior sceneggiatura non originale:

Il sindaco del rione Sanità

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Miglior produttore:

Bangla

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Miglior attrice protagonista:

I villeggianti - Valeria Bruni Tedeschi

La dea fortuna - Jasmine Trinca

Mio fratello rincorre i dinosauri - Isabella Ragonese

Ricordi? - Linda Caridi

Rosa - Lunetta Savino

Tutto il mio folle amore - Valeria Golino

Miglior attore protagonista:

5 è il numero perfetto - Toni Servillo

Il primo re - Alessandro Borghi

Il sindaco del rione Sanità - Francesco Di Leva

Il traditore - Pierfrancesco Favino

Martin Eden - Luca Marinelli

Miglior attrice non protagonista:

5 è il numero perfetto - Valeria Golino

Domani è un altro giorno - Anna Ferzetti

Il primo re - Tania Garribba

Il traditore - Maria Amato

Pinocchio - Alida Baldari Calabria

Miglior attore non protagonista:

5 è il numero perfetto - Carlo Buccirosso

Il campione - Stefano Accorsi

Il traditore - Fabrizio Ferracane

Il traditore - Luigi Lo Cascio

Pinocchio - Roberto Benigni

Miglior fotografia:

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Ricordi?

Migliori musiche:

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Miglior canzone originale:

Bangla

Il sindaco del rione Sanità

L'ospite

La dea fortuna

Suspiria

Miglior scenografia:

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Migliori costumi:

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Miglior trucco:

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Migliori acconciature:

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Suspiria

Miglior montaggio:

Il primo re

Il sindaco del rione Sanità

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Miglior suono:

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Migliori effetti visivi:

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Miglior documentario:

Citizen Rosi

Fellini fine mai

La mafia non è più quella di una volta

Se c'è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari

Selfie

Miglior film straniero:

C'era una volta a... Hollywood

Green Book

Joker

L'ufficiale e la spia

Parasite - VINCITORE

Miglior cortometraggio:

Baradar

Inverno

Il nostro tempo

Mia sorella

Unfolded

David Giovani: