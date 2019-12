Il traditore eliminato dalla scorsa agli Oscar 2020

News Cinema

L’Academy ha comunicato la shorlist dei film che si contenderanno l’oscar per il miglior film internazionale.

Tempo di prime sentenze per i prossimi Oscar, e purtroppo Il traditore di Marco Bellocchio non è fra i finalisti, i dieci film appena annunciati dall’Academy che costituiscono la shortlist che si giocherà le nomination (annunciate il 13 gennaio) per il miglior film internazionale, come si chiama da quest’anno la categoria conosciuta fino allo scorso anno come film in lingua straniera.

I film eleggibili quest’anno erano 91, in rappresentanza di altrettanti paesi. Non era, quindi, una sfida semplice per il film di Bellocchio, come'è bene ricordare sempre, pur riconoscendo la delusione non non essere entrato neanche nella shortlist. Rimangono in lizza i grandi favoriti, Dolor y gloria e, soprattutto, Parasite di Bong Joon-ho, che potrebbe ottenere alcune nomination anche nelle categorie principali.

I membri dell’Academy di tutte le varie categorie sono stati chiamati a partecipare al voto preliminare, con la condizione di aver visto i film in sala, in un numero minimo stabilito per poter votare nella categoria. In questo modo sono stati selezionati sette film, diventati dieci con tre scelte ulteriori a cura di un comunicato specifico. A questo punto potranno decidere i cinque nominati tutti i membri dell’Academy che avranno visto tutti i dieci film finalisti.