Il Traditore e Dolor y Gloria: il cinema d'autore si riprende il botteghino

Stamattina, come tutti i lunedì mattina, e non solo, apro la posta e trovo la mail della Cinetel con gli incassi al botteghino dei fine settimana.

E per il secondo lunedì consecutivo, nella Top 5 dei film che hanno guadagnato di più trovo due titoli che - nell'era dei Cinecomic, degli Universi Espansi, dei megablockbuster da centinaia di milioni di dollari di budget e dei millemila sequel, prequel, reboot e straboot - oramai non ti aspetti più di trovare.

Dolor y Gloria, commovente capolavoro di Pedro Almodóvar, è alla sua terza settimana consecutiva nelle sale ed è ancora quinto, con un incasso totale di oltre due milioni e seicentomila euro.

A fargli buona compagnia c'è l'ottimo Il Traditore di Marco Bellocchio, che in sala c'è solo da due settimane, e che comunque sfiora i due milioni e ottocentocinquantamila euro d'incasso complessivo, terzo in classifica ma secondo se andiamo a vedere le medie per sala.

Se vi mancano dati o conoscenze per valutare questi risultati - che sfido chiunque, anche nell'ambiente degli esperti di botteghino, a definire "prevedibili" - si potrebbe prendere come pietra di paragone un film come John Wick 3, con Keanu Reeves, nuovo capitolo di una serie action hollywoodiana di grande successo: anche lui da tre settimane in sala, ha superato di poco nel weekend i tre milioni d'incasso.

Certo, siamo ancora ben lontani dai risultati di film come Gli Incredibili 2, Alladin o Dumbo, tutti ben sopra i dieci milioni, e degli Avengers non parliamo nemmeno. Ma, tutto sommato, non siamo così lontani dai cinque milioni in quattro settimane di Detective Pikachu.

E stiamo comunque parlando di film che per budget, forza pubblicitaria e pubblico potenziale (né quello di Bellocchio né quello di Almodóvar sono film per ragazzi o bambini), ma non certo per qualità, appartengono a una categoria superiore.



Dolor y Gloria: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Scorrendo la classifica della Cinetel, e scendendo di molto, ci si può anche accorgere che - per fare un paio d'esempi - Stanlio & Ollio ha comunque superato i due milioni e centomila euro d'incasso, e che Il corriere di Clint Eastwood addirittura i sei.

Ma, anche considerando solo Il Testimone e Dolor y Gloria, che assieme sono stati visti a oggi da un totale di quasi ottocentocinquantamila italiani, ci sono elementi abbastanza per coltivare un dubbio, se non addirittura una speranza.

Che il cinema d'autore - quello fatto bene, benissimo, come in questi casi, e che non si contrappone gratuitamente allo spettatore con ostentate osticità, ma lo cattura dentro un racconto che è coinvolgente prima di tutto grazie alla qualità della narrazione - sia pronto per riprendere il posto che gli spetta nel cuore di chi va al cinema e lo ama?

Che forse la tanto vituperata sala cinematografica, data per morta per mano di streaming e visioni digitali assortite, possa tornare a essere il luogo deputato per la visione di un cinema meno disimpegnato e baracconesco? E addirittura contrapporsi alla visione in streaming, che per ragioni anche generazionali potrebbe diventare il luogo primario della visione pop?