Il traditore di Marco Bellocchio è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2020

News Cinema

Come prevedibile, il film su Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino ha avuto la meglio sugli altri candidati.

Come era largamente prevedibile, e sensato nell'ottica dell'ottenimento di una nomination, che a questo punto potrebbe essere molto probabile, è Il traditore di Marco Bellocchio il film scelto dalla commissione istituita dall'ANICA come rappresentante dell'Italia nella corsa per la nomination all'Oscar 2020 come miglior film straniero, la cui dicitura ufficiale, da quest'anno è International Feature Film.

Il film su Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino ha avuto la meglio sugli altri quattro candidati, che erano Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il primo Re di Matteo Rovere, e Il vizio della speranza di Edoardo de Angelis.