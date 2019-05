Il traditore di Marco Bellocchio acquistato dalla Sony per la distribuzione americana!

Unico film italiano in lizza per la Palma d'oro, Il traditore di Marco Bellocchio ha conquistato la critica e il pubblico presente al festival di Cannes e anche quello italiano, visto che al suo primo giorno in sala è entrato subito al secondo posto con 106.000 euro e un'ottima media copie, costringendo John Wick 3 a scendere di un gradino.

Mentre aspettiamo incrociando le dita le decisioni della Giuria, sperando in un riconoscimento per questo film rigoroso e importante, dove Pierfrancesco Favino interpreta con straordinaria bravura il pentito di mafia Tommaso Buscetta, un altro importante risultato è stato raggiunto da Il traditore, come da comunicato che riportiamo:

Dopo l’accoglienza trionfale alla proiezione ufficiale del film Il traditore di Marco Bellocchio al Festival di Cannes, Sony Pictures Classics ha comprato i diritti per la distribuzione del film negli Stati Uniti. La pellicola, interpretata da Pierfrancesco Favino, è stata venduta già in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, e le trattative sono ancora in corso per altre acquisizioni. “L’interesse di una Major americana come Sony per un film italiano è motivo di grande prestigio e non è così frequente per il nostro cinema" – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - "questa acquisizione prefigura per Il Traditore una distribuzione ampia e profonda in tutto il territorio degli Stati Uniti”.

Il film è prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM con RAI CINEMA, in coproduzione con AD VITAM PRODUCTION (Francia), MATCH FACTORY PRODUCTIONS (Germania), GULLANE (Brasile), prodotto da BEPPE CASCHETTO, produttore esecutivo SIMONE GATTONI, sviluppo progetto ANASTASIA MICHELAGNOLI. Le vendite internazionali sono di THE MATCH FACTORY.