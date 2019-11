Il Traditore: accoglienza trionfale a Hollywood per il film che l'Italia ha scelto per gli Oscar

News Cinema

Insieme a Pierfrancesco Favino, Marco Bellocchio ha presentato il suo ritratto di Tommaso Buscetta al Chinese Theatre. Sul red carpet anche Paolo Sorrentino.

Dopo il successo al Festival di Cannes e al botteghino italiano, e dopo quattro candidature agli European Film Awards, Il Traditore ha debuttato trionfalmente a Los Angeles. Il film che il nostro paese ha scelto per gareggiare agli Oscar è stato presentato al Chinese Theatre, fra gli applausi generali, e Michael Barker, Presidente e co-fondatore di Sony Picture Classics, che ha acquisito il film per la distribuzione in America, ha parlato in questi termini di colui che lo ha diretto: "Marco Bellocchio non è solo un maestro del cinema italiano ma uno dei più grandi cineasti viventi del mondo".

"Sono orgoglioso di essere qui e colpito da quest'accoglienza così calorosa" - ha dichiarato il regista, che ha partecipato all'happening insieme a Pierfrancesco Favino - "ma spero soprattutto che questo film vi piaccia e vi emozioni". Favino, dal canto suo, ha avuto l'onore di "orientare" il pubblico americano alla visione di un film "che mostra il vero volto della mafia, che non ha niente di cool ma è solo un gruppo di persone ignoranti".

Il Traditore è stato presentato nella sezione World Cinema dell’AFI Fest 2019, alla presenza di Paolo Del Brocco, Rai Cinema, di Simone Gattoni (Kavac Film), di Anastasia Michelagnoli per IBC Movie e di Beppe Caschetto, produttori del film. A organizzare l'evento ci ha pensato Sony Picture Classics.

Bellocchio e Favino, naturalmente, hanno sfilato sul red carpet - che è stato calpestato da altri nomi eccellenti come Paolo Sorrentino - e hanno così inaugurato la lunga campagna di promozione verso il traguardo degli Academy Awards 2020, una vera e propria maratona che continua già stasera a San Francisco e prosegue subito per New York.