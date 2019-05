Il TotoPalma del Festival di Cannes 2019: previsioni e palmarès personali di Mauro Donzelli e Federico Gironi

In attesa di conoscere a chi verranno assegnati la Palma d'Oro e gli altri premi del Festival di Cannes 2019, decisi dalla Giuria Internazionale presieduta da Alejandro González Iñárritu, ecco le previsioni e i palmarès personali degli inviati di Coming Soon, i critici Federico Gironi e Mauro Donzelli (qui i loro voti dei film in concorso)

Mauro Donzelli: il suo Palmarès



Palma d’oro: Parasite di Bong Joon-ho

Grand Prix: Dolor y gloria di Almodovar

Premio per la regia: Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin

Premio per la sceneggiatura: The Wild Goose Lake di Diao Yinan

Premio per la miglior attrice: Valerie Pachner per A Hidden Life

Premio per il miglior attore: Pierfrancesco Favino per Il traditore

Premio della giuria: Ladj Ly per Les miserables

Mauro Donzelli: le sue previsioni



Palma d’oro: Dolor y gloria di Almodovar

Grand Prix: Parasite di Bong Joon-ho

Premio per la regia: Portrait de la jeune fille en feu di Celine Sciamma

Premio per la sceneggiatura: Sorry We Missed You di Ken Loach

Premio per la miglior attrice: Kwai Lun-mei per The Wild Goose Lake

Premio per il miglior attore: Brad Pitt e Leonardo Di Caprio per C’era una volta a… Hollywood

Premio della giuria: Atlantique di Mati Diop

Federico Gironi: il suo Palmarès



Palma d’oro: Parasite di Bong Joon-ho e Dolor y gloria di Almodovar

Grand Prix: Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin

Premio per la regia: Mektoub My Love di Abdellatif Kechiche

Premio per la sceneggiatura: The Dead Don't Die di Jim Jarmusch

Premio per la miglior attrice: Lèa Seydoux e Sara Forestier per Roubaix, une lumière

Premio per il miglior attore: Roschdy Zem per Roubaix, une lumière e Antonio Banderas per Dolor y Gloria

Premio della giuria: Bacurau di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

Federico Gironi: le sue previsioni



Palma d’oro: Dolor y gloria di Almodovar

Grand Prix: Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin

Premio per la regia: Portrait de la jeune fille en feu di Celine Sciamma

Premio per la sceneggiatura: Sorry We Missed You di Ken Loach

Premio per la miglior attrice: Adèle Haenel e Noémie Merlant per Portrait de la jeune fille en feu

Premio per il miglior attore: Pierfrancesco Favino per Il Traditore

Premio della giuria: Atlantique di Mati Diop