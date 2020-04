Il Toronto Film Festival sta valutando sia la possibilità di un’edizione sul posto sia in digitale

News Cinema

Lo hanno annunciato in un comunicato video i due direttori della rassegna canadese.

Mentre il Festival di Cannes ancora spera di posporre a fine giugno o a luglio la prossima edizione, il Toronto Film Festival sta considerando per la rassegna 2020, prevista dal 10 al 20 settembre, sia l’opzione di svolgerla sul posto, come al solito, sia quella digitale. Lo hanno detto i due direttori, quella esecutiva Joana Vicente e quello artistico, Cameron Baley, in un comunicato video.

Hanno sottolineato il forte danno economico subito per la chiusura dei cinema di Toronto a causa del coronavirus e che stanno lavorando in stretto contratto con i responsabili degli altri festival in giro per nel mondo che sono stati già cancellati o spostati.

I due stanno valutando ogni ipotesi, compresa quella di tenere alcuni eventi online per prevenire la diffusione de coronavirus, se dovesse ancora continuare la pandemia alle porte dell’autunno. “Ci rendiamo conto come la programmazione del festival ora sia ancora piena di incertezza visto che non è possibile anticipare se a settembre sarà possibile riunire tante persone insieme. È per questo che guardiamo alle due possibilità, che darebbero supporto sia al nostro pubblico che agli autori e ai nostri partner e all’industria.”

Il TIFF ha recentemente lanciato un cinema Stay-at-Home con una programmazione di proiezioni e incontri con attori e registi. Sono stati costretti a chiudere naturalmente anche le cinque sale aperte al pubblico durante l’anno e ospitate all’interno del Bell Lightbox, quello che noi definiremmo, senza sponsor, il loro Palazzo del cinema oltre che quartier generale.

An update from our co-heads about extending our closure until July 1 and what we’re doing to refocus our efforts amidst this global crisis, including how we’re planning for #TIFF20: https://t.co/AHX3SFHZ9n pic.twitter.com/yuRso1e3M4— TIFF (@TIFF_NET) April 2, 2020