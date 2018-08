Il thriller con Chadwick Boseman 17 Bridges uscirà il prossimo anno

Il nuovo film con Chadwick Boseman protagonista, il thriller 17 Bridges, uscirà nelle sale americane il 12 luglio 2019. La star di Black Panther e Avengers: Infinity War vestirà i panni di un poliziotto caduto in disgrazia al quale viene data una seconda possibilità quando viene coinvolto in una caccia all'uomo che riguarda l'assassino di un altro poliziotto.

17 Bridges, e cui riprese inizieranno tra tre settimane, sarà diretto da Brian Kirk, costruitosi una solidissima reputazione sul piccolo schermo avendo lavorato a serie di culto come Luther e Il Trono di Spade. Alla produzione del progetto figurano invece i fratelli Joe e Anthony Russo, i quali anno diretto Boseman nel successi eclatanti di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e il prossimo film dedicato al secondo round tra il gruppo di supereroi Marvel e il burbero Thanos. La sceneggiatura del film è ufficialmente stata scritta da Adam Mervis, ma Matthew Carnahan ci ha messo mano per sistemarla.

Un cruriosità: lasciato dal biopic su Jackie Robinson intitolato 42 e diretto da Brian Helgeland, Chadwick Boseman ha interpretato altri due personaggi realmente esistiti, o meglio due pilastri della cultura e della storia afroamericane: James Brown in Get On Up e Thurgoood Marshall in Marshall.