Il terzo omicidio: in esclusiva una clip del thriller di Hirokazu Kore-Eda

Un inedito thriller del regista giapponese in uscita al cinema questa settimana.

Un film inedito del giapponese Hirokazu Kore-Eda è in arrivo in queste vacanza di Natale. Si tratta di un thriller processuale e drammatico, Il terzo omicidio, presentato in concorso al Festival di Venezia 2017, e previsto in uscita il 19 dicembre, di cui vi proponiamo in esclusiva una clip.



Il terzo omicidio: Clip Italiana in Esclusiva - HD

Il nome del regista è ormai diventato noto fra gli appassionati di tutto il mondo. Lo possiamo definire qualcosa in più che un autore di culto, grazie ai suoi melodrammi toccanti e alla delicatezza con cui ha raccontato l'infanzia in film come Un affare di famiglia. Il terzo omicidio è un viaggio inconsueto nel thriller processuale, e racconta la storia di Misumi (Kôji Yakusho), un uomo che ha scontato in passato la pena per un duplice assassinio e ora è reo confesso di un terzo, rischiando seriamente la pena di morte, ancora in vigore in Giappone. Nonostante le sue parole, sarà veramente colpevole o è innocente e non vuole ammetterlo per qualche motivo?