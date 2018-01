Il terzo Cloverfield potrebbe saltare le sale per arrivare su Netflix

La particella di Dio, terzo atto della trilogia di Cloverfield, sarebbe dovuto uscire in tutto il mondo (Italia inclusa) a febbraio, ma la sua distribuzione sembra essere saltata. Secondo voci circolate al Sundance, il film di Julius Onah prodotto da J. J. Abrams e dalla sua Bad Robot, potrebbe approdare direttamente sui servizi on demand in streaming legale, come Netflix.

Rimane da comprendere quanto di questa promozione incerta sia frutto di effettivi problemi del lungometraggio, adattato alla saga pur essendo partito da un copione del tutto originale del 2012, scritto da Oren Uziel e Doug Jung. Quanto invece si potrebbe ricollegare alle usuali strategie misteriose e sfuggenti di J. J.? Il cocreatore di Lost, impegnato o meno che sia su Star Wars, rimane fedelissimo alla sua idea del teasing selvaggio del pubblico, col sistema di promozione e creatività che lui stesso ha paragonato a una "Mystery Box", cioè una scatola dal contenuto misterioso e dalle infinite possibilità. Il marketing virale di God Particle di natura super-criptica è comunque già iniziato.

Vada come vada, la mystery box continua a funzionare, perché è difficile non essere intrigati così come lo fummo per Cloverfield e 10 Cloverfield Lane, entrambi peraltro lungometraggi abbastanza apprezzati.

La particella di Dio vede un gruppo di astronauti presi dal panico quando la Terra scompare misteriosamente dopo un incidente con un acceleratore di particelle. A quale altra stazione spaziale appartengono le tracce che stanno rinvenendo? Ricordiamo che il cast comprende, tra gli altri, Daniel Brühl, Elizabeth Debicki, Chris O’Dowd e David Oyelowo.