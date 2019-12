Il terrificante guerriero Zuni di Trilogia del terrore venduto all'asta a 204.000 dollari

News Cinema

Il pupazzetto che ha terrorizzato generazioni di bambini nell'episodio del film di Dan Curtis con Karen Black allieterà la casa di qualche collezionista.

Non capita tanto spesso che un pupazzo apparso in un film dell'orrore diventi tanto popolare, e chissà se nel 1975 il geniale Dan Curtis (creatore, tra l'altro, dell'originale soap gotica Dark Shadows), regista del tv movie Trilogia del Terrore, aveva immaginato che il piccolo guerriero Zuni, coprotagonista con la magnifica e compianta Karen Black dell'episodio più pauroso, Amelia, sarebbe entrato di prepotenza nell'immaginario horror di più generazioni. Tanto che un anonimo collezionista si è aggiudicato all'asta la bambola originale del film alla cifra di 204.000 dollari, al cambio attuale più o meno 184.000 euro.

Amelia era tratto da un racconto del grande Richard Matheson, "Prey", da lui stesso adattato per la versione televisiva. Nell'episodio del film realizzato per la ABC e passato successivamente sulle nostre reti private, Amelia è una donna adulta con una madre autoritaria, al cui controllo cerca di sottrarsi. Tornata a casa dopo una giornata di spese e rifiutato con una scusa l'invito della genitrice, apre gli acquisti, tra cui spicca il feticcio di un orribile guerriero Zuni con una dentatura appuntita e una lancia in mano. Una pergamena che accompagna la statuetta ammonisce di non togliergli mai l'amuleto dorato che porta appeso al collo. Quando questo, inevitabilmente, cadrà, Amelia si troverà a lottare per la sua vita col ferocissimo guerriero.

Un episodio che ha traumatizzato molti bambini che lo videro all'epoca e che è entrato nella storia. Chissà se il collezionista che ha speso tutti quei soldi per aggiudicarsi l'orrido protagonista ha controllato per bene lo stato dell'amuleto...

Ah, noi non vi abbiamo detto niente, ma su Youtube il film e l'episodio sono disponibili sia doppiati che in versione originale.